FETÖ projesi Ortadoğu’da ortaya çıktı: ‘İbrahimi Dinler Projesi’ne tepki

Ortadoğu’da ‘İbrahimi dinler’ adı altında FETÖ’nün dinler arası diyalog projesine benzer bir proje yürüttüğü oraya çıktı. Projede İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık karması bir din öngörülüyor. Mısır’da El Ezher’in baş imamı Ahmed el Tayyib ve Hristiyan temsilciler, çalışmalara tepkili.

Türkiye’de FETÖ‘nün uygulamaya çalıştığı dinler arası diyalog şimdilerde Ortadoğu‘da gündemde, projenin başında ise Amerika ve İsrail var. Projenin amacı ise dinler arası farklılıkları ortadan kaldırmak ve çatışmaları sona erdirmek. ‘Manevi diploması merkezi’ adıyla birçok ülkede kurulan yerlere 3 büyük dinin üst düzey din adamları davet ediliyor. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması için ‘İbrahimi dinin yayılması gerektiği’ mesajını veriyorlar. Yeni dinin ortaya atılma nedeni olarak ise İsrail ile normalleşmenin çerçevesini genişletmek, bir üst aşamaya geçmek olduğu öne sürülüyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre, projenin son hali geçen yıl harvard Üniversitesi’nde hazırlandı, projeyi Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) devreye sokacaktı. Dünyayı yönettiği iddia edilen Rockefeller ailesinin de bu yeni din projesine para desteği sağladığı öne sürülüyor. Bu çerçevede son günlerde Arap dünyasında artan İbrahimi din tartışmalarına son noktayı koymak adına Mısır’daki El-Ezher Camii’nin Baş İmamı Şeyh Ahmed El Tayyib bir açıklama yaptı ve yeni İbrahimî dine daveti reddettiğini duyurdu. El Tayyib’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

”Anlaşmazlıkları ve çatışmaları ortadan kaldırılması çağrısı gibi görünse de aslında bu inanç özgürlüğüne el koyma çağrısıdır. Rengi, tadı ve kokusu olmayan yeni bir dinin ta kendisidir.”

Şeyh Ahmed El Tayyib

Mıısır’da bulunan Hristiyanlar da tepkisini ortaya koydu. Mısırlı Kıpti Peder Benjamin Al-Muharakki, İbrahimi dine çağrıyı reddettiğini, bu çağrının dinin sömürüsü altında siyasallaştırılmış bir çağrı olduğunu söyledi.

El Tayyib’in açıklamasının ardından sosyal medyada İbrahimi dini savunucuları harekete geçti. El Ezher’in araştırmacılardan olan Abdullah Rüşdi, İbrahimi fikrin emeklemeden öldürülmesine karşı olduğunu yazdı. İbrahimi terimi ilk kez geçen yıl Eylül ayında BAE ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasıyla başlamıştı.

https://www.tgrthaber.com.tr/dunya/feto-projesi-ortadoguda-ortaya-cikti-2803204