Cem Özdemir Almanya’nın yeni Tarım Bakanı oluyor

Almanya’da yeni hükümet için anlaşan üçlü koalisyon, Türk asıllı eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in Tarım Bakanı olması konusunda anlaştığı duyuruldu.

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmasının ardından bakanlıklar da netleşmeye başladı.

EuroNews’in Alman Bild gazetesinden aktardığı habere göre, eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, yeni kurulan hükümette Tarım Bakanı olarak görev alacak. Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke’nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Özdemir üzerinde anlaşıldı.

DW Türkçe de haberi “Almanya’da Yeşiller Partisi, Cem Özdemir’in yeni hükümetin tarım bakanı olarak görev yapması konusunda uzlaştı” başlığıyla duyurdu.

Spiegel dergisi ise parti yönetiminin Cem Özdemir’in Tarım Bakanı, Steffi Lemke’nin de Çevre Bakanı olmasını istediğini, böylece Anton Hofreiter’in bakan olamayacağını yazdı.

Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Cem Özdemir, 12 Mart 2015 tarihinde Yerevan’daki Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret ederek Ermeni Soykırımı’nın resmen tanınması gerektiğini söylemişti. 2016 yılında Özdemir, Federal Meclis’te 1915 katliamını soykırım olarak tanımlayan kararın için de çalışmalarda bulunmuştu. Özdemir, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması için verdiği mücadele ve katkıları için Ermenistan’ın Mkhitar Gosh Madalyası’na layık görülmüştü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/26/Cem-Özdemir-Almanya/220713