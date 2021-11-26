Bizans mirasına dair bir sergi

İstanbul’dan Bizans’a, Bizans mirasına dair yeni bir uluslararası ve yerel farkındalığın oluşmasında İstanbul’un merkezi rolünü inceleyen sergi, zengin bir arkeolojik eser ve arşiv seçkisi ile canlandırmaları bir araya getiriyor.

Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenledikleri “İstanbul’dan Bizans’a: Yeniden Keşfin Yolları, 1800–1955” isimli sergisi 6 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.



Kariye Camii’nin iç narteksindeki Herod’un huzurunda Müneccim krallar sahnesi, 1945–1946, Nejad Devrim (1923–1995)

İstanbul’dan Bizans’a, Bizans mirasına dair yeni bir uluslararası ve yerel farkındalığın oluşmasında İstanbul’un merkezi rolünü inceleyen sergi, zengin bir arkeolojik eser ve arşiv seçkisi ile canlandırmaları bir araya getiriyor.

Bizans araştırmalarının İstanbul’daki gelişimine ışık tutan sergi, Bizans sanatı uzmanı Brigitte Pitarakis’in küratörlüğünde hazırlandı.



Thomas Whittemore ile Lord Kinross Ayasofya’da

Döneme özgü, resimlendirilmiş nadir kitaplar, baskı ve haritalar, orijinal arşiv fotoğrafları, belge ve resimler sergide tematik bir bütünlük içinde bir araya getirildi.



Eski eserleri inceleyen meraklı İstanbullular, Anonim fotoğraf, 1900’ler

Nejad Melih Devrim ve Fikret Mualla’nın Bizans’tan esinlenen resimleri, bu mirasın modern sanat üzerindeki etkisini ortaya koyarken, A. Tayfun Öner’in İstanbullu gökbilimci Eugène Antoniadi’nin kariyerini ele alan üç boyutlu animasyonu Bizans’a bilim kurgu merceğinden bakıyor.

Bizans mirasının geniş bir ilgi alanına dönüşmesinin ilk kez bu sergide irdelendiğine dikkati çeken küratör Brigitte Pitarakis, sergi ile ilgili olarak şunları söylüyor:



Yeni Cami ve İstanbul Limanı, Jean-Baptiste Hilair (1753–1822’den sonra), Kâğıt üzerine suluboya

“Berlin-Bağdat demiryolunun inşası ve Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla 19. yüzyıl sonlarında modern taşımacılık ağının temelleri atıldı. Bu gelişmeyle coğrafi ufuklar genişlemeye başlarken, teknolojideki gelişmelerle birlikte geçmiş uygarlıklara ve bugün ‘öteki’ diye adlandırılan insanlara yönelik merak arttı.



Kesonlu taklit kapı parçası – Mermer, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Buluntu yeri: Boukoleon Sarayı Kazıları, 1913

“Artan bu merak geçmiş uygarlıklar ve özellikle Bizans hakkında araştırmalar yapılmasına vesile oldu. İstanbul’dan Bizans’a sergisi, 1800’lü yıllardan 1955’e kadar Bizans’a dair bilgi birikiminin gelişimini ve Bizans araştırmalarının bir disipline dönüşme sürecini ziyaretçilerle paylaşırken, bu farkındalığın oluşmasında İstanbul’un merkezi rolünü inceliyor. Sergi, karmaşık bir konu olan modern tarihte Bizans mirasına, dönemin siyasal, ekonomik ve kültürel aktörlerinin perspektifinden bakarak ışık tutuyor.”

(AÖ)

https://bianet.org/bianet/yasam/253957-bizans-mirasina-dair-bir-sergi