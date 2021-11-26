Alsancak Stadı’nda yeniden buluşma

BirGün EGE

Birçok kaynakta Türkiye’de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir’de Rumların kurduğu Panionios kulübünün maçlarını oynadığı arazide 1929 yılında tribünleri yapılan stat, yıkılmadan öncesi son şeklini 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde aldı. Yıllarca kentteki tüm futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı tarihi stat, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatılıp 2015’te yıkıldı. Türk futbolunun önemli statlarından Alsancak Stadı, bugün yeniden futbolseverlerle buluşuyor.

ALSANCAK Stadı en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014’te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. Bu son karşılaşmayı ise 9 bin 256 biletli seyirci takip etti.

ALSANCAK Stadı’nın yeni isminin ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, stada Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli’nin adının verilmesi bekleniyor. Denizli, futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay’ı çalıştırıp takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig’e taşırken, Altay’daki futbolculuğu döneminde Alsancak Stadı’nda Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. Süper Lig’de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı’nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959’da atıldı. Stat, A Milli Takım’ın 13 Mart 1968’de Tunus’la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı. Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı’nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynayıp Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu. Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı’nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.

BirGün Gazetesi