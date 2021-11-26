Aliyev: Ermenistan’ı karşılıklı toprak bütünlüğümüzü tanımaya davet ettim

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Azerbaycan üst seviyede yapıcı tutum sergiledi. Ermenistan’ı karşılıklı toprak bütünlüğümüzü tanımaya davet ettim. Geçen yıl kasım ayında imzalanan anlaşmanın tüm maddelerini hayata geçirdik” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Soçi’de bir araya geldi.

Üçlü zirve öncesi kameralar karşısına geçen liderler, ılımlı mesajlar verdi.

İlk sözlü alan Putin, “Tüm çabalarımız buradaki insanların yaşamının olumlu etkilenmesi için. Bizim Azerbaycan ve Ermenistan ile çok derin bağlarımız var. Bu bağları devam ettirmemiz gerekiyor. Ermenistan tarafı ile önceden görüştük. İkili görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ALİYEV: AZERBAYCAN YIL BOYUNCA YAPICI DAVRANDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise şunları söyledi:

“Yılbaşından itibaren görüşmeler yaptık artık neticelere bakmalıyız. Barış gücünün olduğu yerde istikrar var hiç bir provokasyon yapılmadı.

Rus barış gücüne tekrardan teşekkür etmek istiyorum.

Azerbaycan yıl boyunca çok yapıcı davrandı ve bölgedeki güvenliği sağlamak için elinden geleni yaptı.

Geçen sene Kasım ayında bir sözleşme imzaladık ve oradaki tüm maddeleri yerine getirdik.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınırın net olarak belirlenmesi için erteleme yapmadan bu sürece hazırız. Ermenistan tarafına da çalışmaya hazır olduğumuzu bildirdik.”

PUTİN-ALİYEV GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak Rusya’nın Soçi kentine gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Putin ile görüştü. Azerbaycan’ın Rusya’nın başlıca ekonomik ve ticari ortaklarından biri olduğunu belirten Putin, “Salgın nedeniyle kısıtlamalara rağmen iki ülke arasındaki ticaret bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 11 arttı. Bu iyi bir işaret. Azerbaycan’da faaliyet gösteren 900 işletmemiz Azerbaycan ekonomisine 4,5 milyar Dolar katkı sağlıyor. Dolar doğrudan Rusya tarafından yatırıldı. Rusya, Azerbaycan’ın önde gelen ticaret ortaklarından biridir” dedi.

KARABAĞ MESAJI

Karabağ’daki Barış Güçlerinin ve Rus-Türk Ortak Merkezinin olumlu rolüne değinen Putin, “Bugün Karabağ anlaşmasını üçlü bir formatta konuşacağız. Bir süre sonra Ermenistan Başbakanı da bize katılacak. Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi de aktif faaliyet gösteriyor. Maalesef sorunlar var, olaylar meydana geliyor. Ne yazık ki olaylar kayıpsız geçmiyor. Bunun için burada toplandık. Bugüne kadar neler yapıldığına bir bakalım, bu tür olaylar bir daha yaşanmasın, bölgede durum sakinleşsin, bölge ülkelerinin kalkınması için koşullar oluşsun” dedi.

Dağlık Karabağ’daki barış birlikleri ile ilgili de konuşan Putin, “Dağlık Karabağ’da normalleşmeye ele alırsak, bence barış gücü birliklerimiz pozitif bir rol oynuyor, Rus-Türk ateşkes kontrol merkezi etkili şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlar daha detaylı tartışılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Yıl içerisinde Rus barış güçlerinin sorumluluğu altındaki bölgede ciddi bir olay yaşanmadı. Silahlı çatışma ya da ciddi bir olay meydana gelmedi. Ara sıra bazı olaylar yaşandı ki bu da bir nevi sistemik bir krizdi. Sınırda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında silahlı bir çatışma yaşandı, ancak bu bölge Rus barış güçlerinin sorumluluğunda değil. Bütün bunlar bizi üçlü format da dahil olmak üzere durumu dikkatli bir şekilde gözden geçirmeye ve riskleri nasıl yönetip en aza indirmeyi düşünmeye zorluyor. Biz sizin, Rusya Federasyonu’nun üst düzey yetkililerinin ve tabii ki Rus barış güçlerinin rolünü takdir ediyoruz. Önümüzdeki yıl bu konuda iyi sonuçlar almayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN 2 ERMENİ VATANDAŞI İADE ETTİ

Ermenistan ve Rusya ile üçlü görüşme öncesinde Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, gözaltında bulunan 2 Ermeni asıllı vatandaşın ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Açıklamada, askerin yaralı yakalandığı, bu süre zarfında tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

İade edilen diğer kişinin ise Ağdam ili istikametinde yolunu kaybederek Azerbaycan askerlerinin bulunduğu bölgeye girerken yakalanan sivil vatandaş olduğunu ifade edildi.

https://www.yenisafak.com/dunya/aliyev-ermenistani-karsilikli-toprak-butunlugumuzu-tanimaya-davet-ettim-3723284