80 eser İbrahim Çallı sergisinde toplandı

DUVAR – Resim sanatının en önemli isimlerinden İbrahim Çallı’nın 80 eseri, İzmir’deki “Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı” isimli sergide toplandı. Folkart Gallery’deki sergide birçok kurum ve özel koleksiyonerin elinde bulunan eserler görülebiliyor.

Bugüne değin gerçekleştirilmiş en kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olarak nitelendirilen sergide Çallı’nın Fatih Sultan Mehmet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Yunus Nadi portrelerinin yanı sıra son dönemdeki en iyi eseri kabul edilen “Manolyalar” da yer alıyor.

Serginin proje direktörlüğünü üstlenen Fahri Özdemir, İbrahim Çallı’nın resim sanatı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Çallı’nın Cevat Dereli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Elif Naci, Cemal Tolu gibi birçok sanatçıyı da yetiştirdiğini aktaran Özdemir, “İbrahim Çallı Türk resim sanatına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış ve Anadolu’dan yetişmiş bir sanatçı” dedi.

HEM BOHEM HEM MUHALİF: İBRAHİM ÇALLI

İbrahim Çallı’nın resim tarihine en önemli sanatçılarını kazandırdığını vurgulayan Özdemir, şöyle dedi: “İbrahim Çallı, hem bohem hem muhalif bir kişi. En yakın arkadaşı Neyzen Tevfik… İlk başlarda çok zorluklar çekmiş. Sağlığında resimleri çok büyük değer görmemiş. Bütün sanatçılar gibi öldükten sonra değer kazanmış. O asi, bohem yaşamından esinlenerek ‘Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı’ ismini verdik sergiye ama resim tarihinde, edebiyat tarihinde, plastik sanatların her alanında muhalif kimliği ön plana çıkmıştır.”

Serginin başyapıtının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Müzesi’nden getirilen Atatürk portresi olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi: “Sergi kapsamında, 400 sayfalık bir İbrahim Çallı albümü hazırlandı. Bu sergiyle beraber Türk resim tarihinin de bir sürecini görmüş oluyoruz. 1906’dan 1960’a kadar olan süreci de İbrahim Çallı’nın gözünden izleyebilirsiniz.”

İBRAHİM ÇALLI KİMDİR?

Denizli’ye bağlı Çal kasabasında 1882’de doğan İbrahim Çallı, ablasının ön ayak olmasıyla Kuleli Askeri Lisesinde okumak için gittiği İstanbul’da giriş sınavlarını kaçırınca arzuhalcilik yapmaya başladı. Ermeni bir ressamın yanında resim sanatıyla tanışan Çallı, Şeker Ahmet Paşa’nın desteğiyle Sanayi-i Nefise’ye girdi.

Buradan mezun olduktan sonra Hikmet Onat ve Ruhi Arel’in de aralarında olduğu bir grupla Paris’e resim öğrenimine gönderilen Çallı, L’Ecole des Beaux Arts’da, Fernand Cormon Atölyesi’nde eğitim gördü.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye’ye dönen Çallı, Sanayi-i Nefise’ye hoca olarak girdi. Emekli olduğu 1947’ye kadar 33 yıl burada hocalık yapan sanatçının eserleri arasında, portreler, nüler, peyzajlar ve natürmortlar ağırlık kazandı.

Sanatçılığının yanı sıra öğretmenliği ile de Türk resim sanatına yön veren İbrahim Çallı, 22 Mayıs 1960’ta mide kanaması sonucu vefat etti. (AA)

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