UNESCO Yıldönümü Takviminde Nerses Şnorhali’nin Ölümünün 850. Yıldönümü

23 Kasım’da Paris’te gerçekleşen UNESCO Genel Konferansı’nın 41. oturumunda S. Nerses Şnorhali’nin ölümünün 850. yıldönümü ve Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü, UNESCO’nun Ünlü Kişiler ve Önemli Olayların Yıldönümleri 2022-2023 takviminde yer alıyor. iki yıldır, EC Dışişleri Bakanlığı bildirir.

S. Nerses Şnorhali’nin ölümünün 850. yıl dönümü için yapılan başvuruya Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Suriye Arap Cumhuriyeti, Ermeni Ulusal Sinema Merkezi’nin 100. yılı için yapılan başvuruya Fransa, Rusya Federasyonu ve Gürcistan destek verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu