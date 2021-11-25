Son dakika | Ayasofya’da taşların arasından İbranice yazı çıktı!

Son dakika haberler: İstanbul’un başyapıtları arasında yer alan ve Danıştay kararıyla geçen yıl 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi’nde inanılmaz bir olay yaşandı. Cami avlusundaki mermer bir bölümün yanında bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, kırık taşı alıp arkasını kontrol edince gördükleri karşısında şoke oldu.

ATAKAN IRMAK

Son dakika haberler: Ayasofya Camii’nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Taşı yerine oturtmak için harekete geçen cemaat, taşın altında poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu.

RULO HALİNDE 5 PARÇA YAZILI KAĞIT ÇIKTI

5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden inceleme istedi.

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