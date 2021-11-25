“Hayastan” Fonu 24. Teletonu “Yaşanabilir sınır Bölgeleri” başlığı altında bugün düzenlenecek

“Yaşanabilir sınır bölgeleri” başlığı altındaki 24’üncü “Hayastan” Tüm-Ermeni Fonu Teletonu bugün yerel saatle 18:50’de Ermenistan Devlet Televizyonunda yayınlanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl teleton, 2020-2021 yıllarında Ermenistan ve Artsakh’ta hayata geçirilen geniş çaplı programları Vakıf ekibinin sunacağı bir rapor filmi şeklinde yeni bir formatta yapılacak.

“Hayastan” Fonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılı tüm Ermeniler için birçok zorluk ve aksilikle doluydu: koronavirüs, Tavuş savaşları, Beyrut patlaması ve en son 44 günlük savaş. Bu anlamda, Ermeni halkının birliği açısından da benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir yıl oldu. Dünya çapındaki ortaklarının ve bağışçılarının çabaları sayesinde Vakıf, uzun yıllardır hem Ermenistan’da hem de Artsakh’ta büyük ölçekli stratejik projeleri hayata geçirmeyi başardı.”

Geleneğe bağlı kalarak, 24’uncu teleton aynı zamanda Los Angeles’te, yerel saatle 16:00’da yapılacak.

Hayastan Tüm Ermeni Fonu’nun misyonu, amacı Ermenistan, Artsakh ve dünyadaki Ermeni toplumunun dengeli, sürdürülebilir, birbirine bağlı gelişiminin sağlamasına destek olmak için bir ağın oluşturulmasıdır.

Hatırlanacağı üzere 23’üncü teleton 2020 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde Şükran Günü olan 26 Kasım tarihinde her sene olduğu gibi “Hayastan” (Ermenistan) Fonu tarafından düzenlenmişti. Teleton 2020 sırasında toplam 23 milyon dolar toplandı. Teletonun geçen seneki sloganı “Birliktelik, güç, inanç” olarak kaydedilmişti.

“Hayastan” Fonu’nun ABD yöneticisi Maria Mehranyan Artsakh (Karabağ) ve Ermenistan’da mevcut durumundan dolayı bağış kampanyası sırasında toplanan paranın Karabağ halkına ve vatan için şehit olanların ailelerine hizmet edeceğini açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI