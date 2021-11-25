Gazzeli Hıristiyanlara Noel´de İsrail´e giriş izni

İsrailli yetkililer çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze´deki küçük Hristiyan topluluğunun 500 üyesinin Noel´i kutlamak için İsrail ve Batı Şeria´ya girmesine izin vereceklerini belirtti.

Filistin’in sivil işlerinden sorumlu İsrail kuruluşu COGAT, Gazzelilierin İsrail ve Batı Şeria’daki akrabalarını ve kutsal yerleri ziyaret etmesine ve Gazzeli Hristiyanların yurtdışı seyahatleri için İsrail üzerinden Ürdün’e seyahat etmesine izin verildiğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında mayıs ayında yaşanan olaylardan sonra Gazze’den çıkış kısıtlanmıştı. Ancak Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan ateşkes sonrası kısıtlamalar hafifletilmiş, Gazzelilere İsrail’de çalışma izni verilmişti.

İsrail’in Noel kutlamaları için Gazzelilere verdiği ülkeye giriş izni geçen yıl pandemi nedeniyle durdurulmuştu.

https://www.salom.com.tr/haber-120469-gazzeli_hiristiyanlara_noelacutede_Israilacutee_giris_izni.html