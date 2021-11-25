Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi: Dağlık Karabağ’ın net idari sınırları var ve Şuşi ile Hadrut bu sınırlar içinde

Yunanistan’ın Selanik kentinde toplu taşıma aracında “Şuşi Azerbaycan’dır” ifadeleri içeren Azerbaycan reklamı, Ermenistan Büyükelçiliği, cemaat içi kurumlar, Rum-Ermeni Ticaret Odası ve Selanik Ermeni Ulusal Komitesi’nin çabalarıyla dün haber verdiğimiz gibi kaldırıldı.



Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan, bu konuda Ermenistan devlet haber ajansı Armenpress’e açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Mkrtçyan şöyle konuştu:

“Dağlık Karabağ’ın statüsü konusunun hala açık olduğunu kesin olarak bildiğimiz halde Azerbaycan bu tür kışkırtıcı adımlarla güç kullanımının sonuçlarını bir gerçekmiş gibi sunmaya ve ebedileştirmeye çalışıyor. AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkeleri bu konuda zaten açıklama yaptılar. Azerbaycan’ın bu tür yöntemlerle Şuşi’nin Azerbaycan’a aitmiş ve Şuşi’nin Dağlık Karabağ’a geri verilmesinin yeniden düşünülemeyecekmiş gibi ebedi olarak “kaydetmeye” çalıştığı ortaya çıkıyor. Ancak Dağlık Karabağ’ın net idari sınırları vardır ve Şuşi ile Hadrut kesinlikle bu sınırlar içindeler. Şuşi ve Hadrut şu anda işgal altında. Azerbaycan ise bu tür adımlarla sorun kapanmıştır gibi göstermeye çalışıyor. Azerbaycan müzakere sürecinin mantığına aykırı hareket ediyor. Özellikle de yetkililerinin Ermenistan’ın tutumları doğrultusunda birkaç defa dayanışma ifade ettiği Yunanistan gibi dost bir ülkede yapılan bu adımı bir provokasyon olarak görüyorum. Böyle provokatif bir adımla Ermeni-Yunan ilişkilerinde gerilim yaratmaya çalışıyorlar ki bu elbette yürümeyecektir”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/25/Ermenistan’ın-Yunanistan-Büyükelçisi/220676