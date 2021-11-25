Ermenistan Güreş Takımı, Dünya Askeri Oyunları’nda 3. oldu

Dünya Askeri Oyunları, İran İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran’da sona erdi.

Ermenistan Spor Federasyonu’nun bildiridiğine göre Ermenistan Güreş Takımı Dünya Askeri Oyunları’nda takım mücadelesinde üçüncü oldu.

Yarışmaya 8 güreşçiyle katılan Ermeni serbest stil takımı, 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Ermenistan takımı, takım sıralamasında 3. sırada.

Ermeni Grekoromen güreş takımı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Güreşçiler toplamda 13 madalya kazandı.

Bugün 87 kg Gevorg Tadevosyan tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Davit Ovasapyan (130 kg) ikincilik, Samvel Aghajanyan (67 kg) ise bronz madalya kazandı.

Daha önce Karen Aslanyan (72 kg) dünya şampiyonu ünvanını kazanmıştı, Rudik Mkrtchyan (55 kg) ise gümüş madalya kazanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI