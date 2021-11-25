Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

24 Kasım’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Dağlık Karabağ ihtilafının AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının yetkisi altında barışçıl müzakereler yoluyla kalıcı ve kapsamlı çözümü önemsendi.

Bakan Mirzoyan, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı son saldırısının yarattığı durumu sundu. Ararat Mirzoyan ayrıca bölgede istikrarın sağlanma çabaları bağlamında Ermeni-Rus müttefiklik ilişkilerinin rolünü vurguladı. Muhataplar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü bildirilerle tarafların üstlendikleri yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecini de görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli anlaşmalarının uygulanmasındaki ilerleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 26 Kasım’da bir araya geleceği üçlü toplantı bağlamında ele alındı” ifadelerine yer verildi. Bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemin diğer güncel konularına da değindiği ifade edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/25/Mirzoyan-Lavrov/220613