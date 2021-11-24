Rus Dışişleri: Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı, Karabağ anlaşmalarının uygulanmasını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ve Ermeni mevkidaşı Mirzoyan’ın telefonda görüşerek Dağlık Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaların uygulama sürecini tartıştıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaların uygulama sürecinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli anlaşmalarının uygulanmasındaki ilerleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 26 Kasım’da bir araya geleceği üçlü toplantı bağlamında ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bakanların, uluslararası ve bölgesel gündemin diğer güncel konularına da değindiği ifade edildi.

Daha önce Kremlin basın dairesi, üçlü anlaşmaların imzalanmasının yıldönümü ile aynı zamana denk gelen Putin, Paşinyan ve Aliyev arasındaki üçlü görüşmenin 26 Kasım’da Soçi’de gerçekleşeceğini bildirmişti. Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşeceği de ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/rus-disisleri-lavrov-ve-ermenistan-disisleri-bakani-karabag-anlasmalarinin-uygulanmasini-gorustu-1051121043.html