Karabağ için teleton düzenlenecek: “Artsakh’ın yanında dur”

10 Aralık’ta, Artsakh’taki (Karabağ) Yüksek Teknoloji ve Stratejik Planlama Vakfı Merkezi, “Artsakh’ın yanında dur” başlıklı bir teleton gerçekleştirecek. Vakfın Diaspora’nın uluslararası örgütleriyle ilişkiler sorumlusu Emma Petrosyan teletonun 10 Aralık’ın düzenlenmesinin tesadüf olmadığını ifade etti.

Petrosyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“10 Aralık, 1991 yılında o gün Dağlık Karabağ’ın bağımsızlık referandumunun yapılması anlamında önemlidir. Aynı gün, 15 yıl sonra Anayasamız kabul edildi. O gün aynı zamanda insan haklarının korunması günüdür.”

Vakfın ana görevi, Artsakh’ın bozulan sosyo-ekonomik ortamının yeniden canlandırmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, maraton boyunca toplanan tüm para Artsakh’ın gelişimine yönelik iş ve girişim fikirlerini desteklemek için tahsis edilecek.

Maraton 4-5 saat boyunca farklı TV kanallarında yayınlanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/24/Karabağ-teleton/220549