Ermeni örgütlerinin müdahalesiyle Selanik’te toplu taşımada Azerbaycan reklamı kaldırıldı

Yunanistan’ın Selanik kentinde toplu taşıma araçlarında “Şuşi Azerbaycandır” yazan Azerbayanca reklam kaldırıldı.

Greek city Times’ın aktardığı bilgilere göre Azerbaycan kendisi işgal ettiği Ermeni Şuşi şehrini kendisine ait olarak sunmak için elindeki tüm imkanları kullanıyor. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1637766472&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F11%2F24%2FYunanistan-%25C5%259Eu%25C5%259Fi-Ermeni-Azerbaycan%2F220603&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1637765460915&bpp=3&bdt=3420&idt=3&shv=r20211111&mjsv=m202111110101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D0d02effbf0824843-22b08e34eacb002e%3AT%3D1637572633%3ART%3D1637572633%3AS%3DALNI_MYCnB5rTAZXT2Df4IAffM_iG3mMdQ&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=2768622612920&frm=20&pv=1&ga_vid=1526422779.1637572633&ga_sid=1637765460&ga_hid=50736457&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=992&u_aw=1920&u_cd=24&adx=154&ady=1006&biw=1478&bih=911&scr_x=0&scr_y=0&eid=44754331%2C31063735&oid=2&pvsid=1741558619235653&pem=124&tmod=273050630&eae=0&fc=1408&brdim=105%2C25%2C105%2C25%2C1920%2C25%2C1478%2C991%2C1478%2C911&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=kEWSCng20t&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=M

Bu durum Yunanistan’daki Ermeni toplumunun da dikkatinden kaçmadı. Ermeni toplumu tereddüt etmeden yapılan reklamın kaldırılması için yerel yetkililere başvurdu.

Greek City Times, reklamın kaldırıldığını yazıyor, ancak neden böyle bir şeye izin verildiği sorusunu gündeme getiriyor. Web sitesinde yer alan makalede “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 2020’de Dağlık Karabağ savaşı sırasında tarihi Ermeni şehri Şuşi’yi işgal etti” ifadeleri kullanılıyor.

Hatırlanacağı üzere Yunanistan’daki Ermeni Büyükelçiliği daha önce Selanik kentindeki Azerbaycan propaganda provokasyonunun farkında olduğunu ve provokasyonu etkisiz hale getirmek ve bir daha tekrarlamamak için cemaat yapılarıyla birlikte mümkün olan tüm önlemleri aldığını belirtmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/24/Yunanistan-Şuşi-Ermeni-Azerbaycan/220603