‘Bat Mitsva’ fotoğraf sergisi Etz Ahayim Sinagogu’nda

Yoaf’ın Yahudi geleneğinde Bat Mitsva adı verilen dini ritüele hazırlanan kız çocuklarını fotoğrafladığı seriden oluşan sergisi 12 Aralık’a kadar görülebilir.

Barbara Yoaf’ın “Bat Mitsva” fotoğraf sergisi 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali kapsamında 29 Kasım’da Etz Ahayim Sinagogu’nda açılıyor.

Yoaf’ın Yahudi geleneğinde Bat Mitsva adı verilen dini ritüele hazırlanan kız çocuklarını fotoğrafladığı seriden oluşan sergisi 12 Aralık’a kadar görülebilir.

Yahudi geleneğinde 12 yaşına basan kız çocukları, Bat Mitsva adı verilen dini bir törenle yetişkinliğe geçmiş kabul ediliyor. Bu törenler sonrasında kız çocukları dini sorumluluklarından mesul tutulmaya başlanıyor.





Bat Mitsva fotoğraf serisi, ritüele hazırlanan kız çocuklarının, çocukluk ve ergenlik arasındaki hallerini yansıtmaya çalışıyor.

Barbara Yoaf, Galata Fotoğrafhanesi Belgesel Fotoğraf Programı ve Master Class eğitimlerini aldı. 2011 yılından bu yana, yakın çevresinde etkilendiği olay ve insana dair hikâyeleri görüntüleyerek, kendine özgü yorumlarını fotoğraflarına yansıtarak projeler üretmeye devam ediyor.

*Adres: Kemeraltı, 937.Sokak 5 C Konak / İzmir

https://m.bianet.org/bianet/yasam/253836-bat-mitsva-fotograf-sergisi-etz-ahayim-sinagogu-nda