Tahran, Kafkasya’da 3+3 mekanizmasının kurulmasına destek veriyor

Yazı kaleme alan Ferazmend, İran’ın Erdoğan’ın Kasım 2020’de bölgedeki üç ülke olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ın katılımıyla Güney Kafkasya’da bölgesel bir işbirliği mekanizması kurma önerisini desteklediğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti’nin bu fikri memnuniyetle karşıladığını ve bu fikri hayata geçirmek için ilk hamleyi yaparak eski Dışişleri Bakanı’nın Şubat 2021’de Bakü, Erivan, Moskova, Tiflis ve Ankara’ya yaptığı ziyarette bu girişimin bir an önce oluşturulmasının önemini vurguladı.

3+3 girişiminin İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politikasının ilke ve temelleri çerçevesinde olduğunu kaydeden Ferazmend, bu konunun bölgeyle ilgilenen ülkeler tarafından bölgenin sorunlarının çözülmesi, tansiyonun en aza indirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Reisi hükümetinin, komşuların İran İslam Cumhuriyeti’nin dış politika önceliği olduğunu açıklayan Büyükelçi, bu ilkeleri teyit ettiklerini ve yeni hükümetin defalarca 3 + 3 (veya 2 + 3) üzerinde anlaşmaya hazır olduklarını söylediğini dile getirdi.

2020’de İran’ın iki kuzey komşusu arasındaki savaş sırasında bile, dönemin İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın, gerilimi kontrol edecek bir mekanizma kurmak için benzer bir öneride bulunmak üzere Bakü, Erivan, Moskova ve Ankara’ya gittiğini ifade eden Ferazmend, İran’ın Kafkasya’da anlaşmazlıkları çözmek, Azerbaycan topraklarının işgaline barışçıl bir şekilde son verilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için haklı olarak çağrıda bulundu.

IRNA