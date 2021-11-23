“Ermenistan, hafıza ipliği »․ İtalyan Rai 1 TV kanalında Ermenistan ile ilgili film

“Ermenistan, hafıza ipliği »․ İtalyan Rai 1 TV kanalında Ermenistan ile ilgili film

İtalyan Rai 1 TV, Ermenistan hakkında uzun metrajlı bir film yaptı. Ünlü gazeteci Stefania Batistini’nin “Ermenistan. “Hafıza İpliği” adlı film Yerablri’nin görüntüleri ile başlıyor.

44 günlük Artsakh savaşına, nedenleri ve sonuçlarına, Türkiye’nin bu savaştaki rolüne, savaş sonrası Ermenistan ve Artsakh’taki gerçeklere ve sınır durumuna değiniyor.

Ermenistan ve Artsakh’ın Hıristiyan mirasından da bahseden filmde, Kafkasya’nın kalbinde eski bir Hıristiyan uygarlığı ülkesi olan Ermenistan’ın Batı ile Doğu arasında doğal bir köprü olduğundan söz ediliyor.

Yazar, Matenadaran’ı, Ermeni Soykırımı Anıtı ve Müze-Enstitüsü’nü, Ermeni kiliselerini ziyaret ederek, savaş sonrasında Azerbaycan’ın kontrolünde olan Ermeni tarihi, kültürel ve Hıristiyan mirasının korunması konularına değindi. Filmde ayrıca, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, RA İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan ile yaptığı röportajları da sundu.

Özellikle Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaşın nedenleri, Türkiye’nin müdahalesi, savaş sonrası durum, insani meseleler ve halen Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirleri hakkında konuştu.

Film aynı zamanda kadim Hıristiyan değerlerine sahip iki dost ülke olan Ermenistan ve İtalya arasındaki işbirliğinin önemini de vurguluyor.

Ermenistan Kamu Radyosu