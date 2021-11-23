BEŞİKTAŞ ANI KİTABI TANITILIYOR

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Kasım 2021, Salı günü, Beşiktaş S. Asdvadzadzin Kilisesi Din Görevlisi Kd. Peder Sarkis Kuyumcuyan’ı, Naregatsi Korosu Başmugannisi Diyakos Arman Maraşlıyan’ı ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hayazad Gazeroğlu’nu, Patrikhane’de kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu.

Ziyaretçiler, Kd. Peder Krikor Damadyan’ın kaleme aldığı “Beşiktaşi Huşamadyan” (Beşiktaş Anı Kitabı)’nın tanıtım gününe hazırlandıklarını ve bu bağlamda Kadasetli Patrik Hazretleri’nin takdisini almak istediklerini belirttiler. Yaklaşık altı ay önce yayınlanan kitabın tanıtımı pandemi koşulları nedeniyle ertelenmişti. Ziyaretçiler, koşulların biraz daha uygun olmasını göz önünde bulundurularak, törenin 11 Aralık, Cumartesi, Feriköy Ermeni Kilisesi Şirinoğlu Salonu’nda yapılacağını belirttiler. Sohbet esnasında, kitap gününün organizasyonuyla alakalı konular görüşüldü. Öte yandan Rahip Harutyun Damadyan’ın önderliğindeki Kitap Komisyonu çalışmalarını belirli bir olgunluğa erdirmişti. Bu aşamada son olarak Patrik Hazretleri’nin önerileri ışığında son düzenlemelerin yapması kalmıştı.

Ziyaretçiler aynı zamanda kitaptan örneklerin çeşitli ruhani önderliklere, önemli merkezlere, din adamlarına, okullara ve yönetim kurullarına ulaştığını belirttiler. Öte yandan, sonrasında özellikle Ruhani Önderlerden kiliseye ulaşan teşekkür yazıları, Kd. Peder Krikor’un kaleme aldığı eserin gerek yurt dışında gerekse İstanbul’da takdir edildiğinin göstergesiydi.

Patrik Hazretleri, kıymetli bir anıt eserin tanıtılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Ruhani Önderimiz, bu vesileyle Kd. Peder Krikor Damadyan’ın emeğini takdir etti ve Beşiktaş Kilisesi’nin tüm boyutlarıyla tarihte yer alacağını söyledi. Patrik Hazretleri, gerçekleşecek törene şahsen kendisinin riyaset edeceğini belirtirken, Patriklik Makamı’nın organizasyonla ilgili yardımlarını esirgemeyeceğini de sözlerine ekledi. Bu vesileyle yaklaşan tanıtım günü öncesi ziyaretçileri takdis etti ve kendilerine başarılar diledi.

Öte yandan, Beşiktaş Anı Kitabı’nın bir örneğinin Kitap Komisyonu Başkanı Rahip Harutyun eliyle Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne takdimi ve sonrasında kitabın en üst derecede takdire layık olması, memnuniyet verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/