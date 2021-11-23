Atina’dan Almanya’ya ‘Türkiye’ye silah vermeyin’

Yorgo KIRBAKİ/ATİNA

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya’nın Angela Merkel başbakanlığı döneminde, AB’de Türkiye konusundaki tavrının ülkesi için düş kırıklığı olduğunu söyledi. Dendias, “Naftemporiki” gazetesine verdiği demeçte, Almanya’da kurulacak yeni hükümetten beklentilerini şöyle sıraladı:

“Türkiye’ye silah satışı durdurulsun. Sığınmacılar konusunda Ankara’ya daha sert olunsun. AB’de Türkiye’ye karşı daha sert tavır alınsın.”

Dendias, “Almanya’nın Türkiye’ye vereceği özellikle T-214 denizaltılarının, Ege ve Doğu Akdeniz’de güç dengesini değiştirmesi, Türkiye’nin de bu denizaltılar sayesinde, Yunanistan, Mısır, İsrail ile Kıbrıs’ı (Rum kesimi) tehdit etmesi tehlikesi mevcuttur” iddiasında bulundu.

Dendias, “Yeni Alman hükümetinden, Türkiye’nin tahrik ve eylemlerinden korunma için daha etkin olmasını bekliyoruz. Görev süresi bitmekte olan hükümetin bu konudaki tavrı en kibarca söylem ile düş kırıklığıydı. AB, Türkiye’ye karşı çok ağır hareket ediyor” dedi.

Hürriyet Gazetesi