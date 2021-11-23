Aronyan: “Zaferimi Ermenistan’a adamak istiyorum”

Ermeni efsanevi satranç büyük ustası Levon Aronyan Kalküta’daki yıldırım satranç turnuvasının galibi oldu.

Aronyan, zaferini Ermenistan’a adadığını ifade ederek Facebook sayfasından paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda dünyaca meşhur satranççı şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlarım ve destekçilerim, Hindistan’ın Kalküta kentinde yıldırım satranç turnuvasını kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu anda dünyadaki her Ermeni gibi düşüncelerim de ülkemle birlikte ve milletimin barış içinde yaşayabileceği, yeniden inşa edebileceği günü sabırsızlıkla bekliyorum.Zaferimi Ermenistan’a, tüm yurttaşlarıma, Artsakh ve Ermenistan için savaş alanında şehit düşenlere, milletimiz için yaşayan ve savaşanlara adamak istiyorum. Zaferimi tüm kahramanlarımıza, yiğit kardeşlerimize ve annelerimize adıyorum. İnanmaya ve yaklarımızın üstünde dimdik durmaya devam ettiğimiz düreçte ölümsüzüz.”

ERMENİ HABER AJANSI