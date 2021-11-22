“Synopsys” başkanı Soykırım anıtında

“Synopsys” başkanı Chi-Fun Chan, Ermeni Soykırımı kurbanlarını andı
Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret eden “Synopsys” başkanı Dr. Chi-Fun Chan,.
Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü müdürü Harutyun Marutyan tarafından karşılandı.
Chi-Fung Chan, Ermeni Soykırımı kurbanlarının ebedi ateşinin yanında Ermeni Soykırımı’nın şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Chi-Foon Chan, Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de gezdi, kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı.
Onursal Misafirler Kitabı’na bir not düştükten sonra Hafıza Parkı’na bir gümüş köknar ağacı dikti.
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