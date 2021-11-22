Sağatelian: Suriye ile Ermenistan Arasındaki Parlamenter İlişkilerin Niteliksel Bir Düzeye Yükseltilmesi

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ERİVAN – Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı İşhan Sağatelyan, Suriye’nin liderliği ve halkının iradesi sayesinde sıkıntı ve zorlukların üstesinden gelebildiğini belirterek, ülkelerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ederek bölgede Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı rolüne işaret etti.

Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim ile yaptığı görüşmede Sagatilian, bugün iki dost ülke arasındaki parlamenter ilişkileri yeni bir niteliksel düzeye çıkarmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade ederek Suriye-Ermeni Meclisi Dostluk Grubu’nda Ermeni tarafının başına seçilmesine işaret etti.

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı, uluslararası forumlarda parlamenter diplomasi ve Ermenistan ile Suriye arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan girişimlerin uygulanmasını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Hac İbrahim, Suriye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin kardeşlik ilişkileri olduğunu teyit ederek, iki ülke arasında parlamenter ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede iki taraf, Suriye-Ermeni Dostluk Grubu üyelerinin de yer aldığı iki ülke parlamentolarına karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkat çekerek, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik adımlara dikkat çekti. onlara.

P.M.

SANA