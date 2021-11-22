Fatih Sultan Mehmet’in Cenazesi

Taht Kavgası Her Şeyi Unutturdu. Fatih’in Cenazesi Niye Günlerce Bekletildi! O Aynı Zamanda Bir Roma İmparatoru mudur?

Hani İstanbul alınırken, o dökülen koca topları, gemilerin karadan yürütülmesini bile biliyorsunuz ya.. Bunları da bilin bari.. ! Avrupalılar ona “GRAND TURCO” diyorlardı.. “Büyük Türk. Ya da TURCARUM IMPERATOR.. Türk imparatoru.. Araplar “EBÜ’L-FETH” derlerdi. Fethin babası. Romalılar da ” KAYSER-İ ROMA” Roma imparatoru.

Bizler FATİH SULTAN MEHMET diyoruz..

21 yaşında İstanbul’u almıştı. 1000 yıllık Bizans İmparatorluğuna son vermişti.

Orta çağı kapatıp, yeni bir çağ açmıştı. O İstanbul’u almasa, İspanyollar belki de Hindistan’ı batıda aramayacaktı. Belki de Amerika’yı çok sonraları fethedeceklerdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. padişahıydı. 32 yıl tahtta oturmuştu. Avrupa’ya korku salmıştı. İmparatorluk topraklarını genişletmişti. Türk ve Osmanlı tarihinin en önemli liderlerinden biri olmuştu.

Yeni bir sefere çıkmak için 1481’in 27 Nisan’ında 300 bin kişilik ordusuyla İstanbul’dan ayrılmış, 3 MAYIS 1481 GÜNÜ 49 YAŞINDA Maltepe civarındaki Hünkâr Çayırı’nda hayata veda etmiştir. ( Büyük ihtimalle zehirlenerek öldürülmüştür)

Eğer öldürülmeseydi Fatih Osmanlının başkentini ROMA yapacaktı. En son hayali İTALYA’yı fethetmekti. Ancak büyük bir ihtimalle Papa’nın organize ettiği ve yerli işbirlikçilerin desteği ile bu cinayet işlendi. Bazı tarihçilere göre de oğlu II. Bayezıt’ın parmağı olduğu söyleniyor. Kısaca bu olay bir belgelenmediği sürece bir muamma olarak kalmakta.

CENAZE BİR KÖŞEYE ATILDI

Cenaze gizlice Topkapı Sarayı’na bir odaya nakledilirken vezirleri, hükümdarın Anadolu’da valilik yapan iki oğluna, ŞEHZADE BAYEZİD ile CEM’e babalarının vefatını haber verdiler ve hemen İstanbul’a gelmelerini istediler. Hükümdarın vefatının duyulması bütün çabalara rağmen önlenemedi ve İstanbul’da tam bir anarşi yaşandı. Askerler şehri yağma ediyor, sevmedikleri devlet adamlarını sokak ortasında parçalıyor, devletin büyükleri ise tahta geçecek şehzade konusunda birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Devletin üst düzeyi iktidar için birbirlerinin gözünü oyarlarken Fatih’in cenazesinin defnedilmesi unutuldu. Hatta naaşın başında mum yakılması âdeti bile kimsenin hatırına gelmedi ve ceset koktu. Saray görevlileri, cenazenin vaziyetini ortalığı dayanılmaz bir kokunun sarması üzerine hatırladılar. Fatih bir tabip ve hükümdarın baltacılarının kethüdası, yani o zamanın bir çeşit saray muhafızı olan KASIM adındaki bir zat tarafından bir rivayete göre 19 GÜN SONRA MUMYALANDI. Tahta İkinci Bayezid’in geçmesinden sonra, sabık hükümdar için çok büyük bir cenaze merasimi yapıldı ve hükümdarın naaşı, kendi yaptırmış olduğu camiin avlusundaki türbeye defnedildi.

Bugün, FATİH SULTAN MEHMED’in türbesinin de bulunduğu FATİH CAMİİ’nin yerinde fetihten önce İstanbul’un ilk Hristiyan mabedi olan ‘HAVARİYUN KİLİSESİ’ vardı ve İstanbul’un kurucusu olan ROMA İMPARATORU BİRİNCİ KONSTANTİN’İN MEZARI DA BU KİLİSEDEYDİ. Fatih, ismini taşıyan caminin bu kilisenin yerine inşa edilmesini ve öldüğünde de aynı caminin avlusuna defnedilmeyi istemiş; böylelikle Konstantin ile aynı mekânda yatarak çocukluğundan beri taşıdığı ‘ROMA İMPARATORU’ hayalini hakikat yapmaya çalışmıştı.

FATİH, ROMA İMPARATORU MUDUR?

Ancak, Fatih Camii’nin ve türbenin inşa edildiği alanın çok önemli bir başka özelliği vardı: İstanbul’un kurucusu olduğuna ve şehre ismini verdiğine inanılan İMPARATOR KONSTANTİN de, 337’deki ölümünden sonra aynı yere defnedilmişti. İstanbul’da inşa edilmiş ilk Hristiyan mabedi olan ‘HAVARİYUN’ Yani HAVARİLER KİLİSESİ, bugün Fatih Camii’nin olduğu alanda bulunuyordu. Asırlar boyunca harap hale gelen ve 13. yüzyıldaki Latin işgali sırasında yağmalanan kilise fetih sırasında bir hayalet binayı halindeydi ve Fatih, kendi ismini taşıyacak olan caminin, kilisenin yerine inşa edilmesini, öldüğünde de camiin avlusuna defnedilmeyi istedi. Hükümdarın arzusunun sebebi hâlâ tartışılıyor ve en kuvvetli görüş,

Fatih’in kendisini ‘Osmanlı hükümdarı’ olarak sınırlı görmüyordu , ‘Roma İmparatoru’ olarak görmesi ve ‘YENİ ROMA’ olan Bizans’ın kurucusu Konstantin ile aynı yerde yatma arzusu. O devirdeki ismi ‘DİYÂR-I RUM’ YANİ ‘ROMA ÜLKESİ’ olan Anadolu ile ‘Yeni Roma’nın mutlak hâkimi bu sayede fethine meşruiyet kazandırırken, bir yerde de kendisinin ‘Roma’nın son imparatoru’ olduğunu ilân ediyordu. Amacı dünya hakimiyeti idi. Bu deha Padişah öldürülmeseydi neden olmasın…

Fatih, ebedi uykusunu bugün bir zamanlar İmparator Konstantin’in defnedildiği mekânda uyuyor. Konstantin’in kemiklerinin kaybolmasının üzerinden asırlar geçti ama Fatih’in mumyalı cesedinin bugün bilinen türbesinde mi? Yoksa başa yerde mi? Bu ayrı bir konu ilerde bu konu ile ilgili çalışmamı da yayınlayacağım.

https://www.marasgundem.com.tr/makale/fatih-sultan-mehmetin-cenazesi-18474