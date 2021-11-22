Ermenistan Ombudsmanı ABD Kongre Üyesi Adam Schiff’e Azerbaycan askerlerinin yasadışı olarak Ermenistan yollarında bulunduğunu bildirdi

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, ABD Kongre Üyesi Adam Schiff’le yaptığı görüşmede, Azerbaycan makamlarının Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarında bulunan köylerin yakınlarına silahlı saldırılar, ağır insan hakları ihlalleri içeren yolların kapatılmasına dair kanıtlar sundu.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA-WR) Başkanı Nora Hovsepyan’ın da katıldığı görüşme Amerika-Batı Bölgesi Ermeni Ulusal Komitesi tarafından düzenlendi.

Ermenistan Ombudsmanı, ABD Kongre üyesine 16 Kasım 2021’de Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın Syunik idari bölgesine, egemen Ermenistan topraklarına girdikten sonra ortaya çıkan durumu izah etti ve o bölgede yaşayan sivillerin haklarının ağır bir şekilde ihlalinden bahsetti.

Ombudsman Arman Tatoyan, Azerbaycan Silahlı kuvvetlerinin Ermenistan Cumhuriyeti şehirleri ve köyleri arasındaki yollarda yasadışı bir şekilde konuşlandırıldığını ve bu yolların insanların hayatını ve sağlığını tehlikeye attığını ve insanların normal yaşamını bozduğunu kaydetti.

Arman Tatoyan, Azerbaycan’da yasadışı bir şekilde tutulmaya devam eden Ermeni esirler konusu da gündeme getirdi.

Ermenistan Ombudsmanı insan haklarının korunması alanındaki aktif çalışmaları için Kongre Üyesi Schiff’e teşekkür etti.

Arman Tatoyan, ayrıca, Azerbaycan makamlarının desteklediği Ermeni karşıtlığının, dünyada yaşayan iki halkı düşmanlık içinde tutmayı hedefleyen bir politika olduğunu, bu ülkelerin istikrarını ve insan hakları sistemini de tehlikeye attığını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/22/Ermenistan-Ombudsmanı-ABD-Adam-Schiff-Azerbaycan/220395