Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ilişkiler kurmak için yeni ön koşullar öne sürüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransız “Le Figaro” gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’nin ilişkilerin kurulması için yeni ön koşullar öne sürdüğünü ifade etti.

Artsakh’a (Karabağ) karşı yürütülen savaşta Türkiye’nin Azerbaycan’a hem siyasi hem de askeri konusunda verdiği büyük desteğe ve binlerce yabancı paralı askerin konuşlandırılmasına rağmen Dışişleri bakanı Ararat Mirzoyan Türkiye ile ilişkilerin ön koşulsuz normalleştirmeye Ermenistan’ın hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mirzoyan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’den diyaloğu yeniden başlatmak için olumlu sinyaller aldık, ancak sorun karmaşıklığını koruyor. Ankara yeni koşullar öne sürüyor. Bunların arasında Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan “koridor” da var. Bu bizim için tartışma konusu bile olamaz. Devletler, toprakları üzerindeki egemenliklerini koruyup tranzit sağlayabilmeli. Bölgedeki tüm iletişim yolları yeniden açılmalı.”

Mirzoyan, müzakerelere AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının himayesinde devam edilmesi gerektiğini vurgulayıp şu sözleri de dile getirdi:

“Elbette, ihtilafın nihai çözümü konusu gündemde. Ancak bu aşamada sadece savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve UNESCO da dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin, yok olma tehdidi altında bulunan Ermeni tarihi ve kültürel mirasının durumunu izlemeyi amaçlayan küçük adımlar atma konusunda anlaştık.Böyle bir örnek, savaş sırasında SİHA’lar kullanılarak Şuşi’deki Ermeni Surp Amenaprkiç kilisenin (Kutsal Kurtarıcı Katedrali) bombalanmasıdır. Artsakh’ın yaklaşık 1.500 kültürel anıtı ve 19.000 müze örneği şu an tehlikede.”

ERMENİ HABER AJANSI