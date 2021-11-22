Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine hazırız

Ararat Mirzoyan: Türkiye’den diyaloğu yeniden başlatmak için olumlu sinyaller aldık, ancak sorun karmaşıklığını koruyor. Ankara yeni koşullar öne sürüyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin ilişkilerin kurulması için yeni ön koşullar öne sürdüğünü aktardı.

Mirzoyan, İkinci Karabağ Savaşı döneminde Türkiye’nin Azerbaycan’a hem siyasi hem de askeri konuda verdiği büyük desteğe ve yabancı paralı asker konuşlandırmasına rağmen Türkiye ile ilişkilerin ön koşulsuz normalleşmesine Ermenistan’ın hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mirzoyan konuyla ilgili konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’den diyaloğu yeniden başlatmak için olumlu sinyaller aldık, ancak sorun karmaşıklığını koruyor. Ankara yeni koşullar öne sürüyor. Bunların arasında Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan ‘koridor’ da var. Bu bizim için tartışma konusu bile olamaz. Devletler, toprakları üzerindeki egemenliklerini koruyup transit sağlayabilmeli. Bölgedeki tüm iletişim yolları yeniden açılmalı.”

Mirzoyan, müzakerelere AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının himayesinde devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Elbette, ihtilafın nihai çözümü konusu gündemde. Ancak bu aşamada sadece savaş esirlerinin serbest bırakılması ve UNESCO da dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin, yok olma tehdidi altında bulunan Ermeni tarihi ve kültürel mirasının durumunu izlemesini amaçlayan küçük adımlar atılması konusunda anlaştık. Bu konudaki örnek, savaş sırasında SİHA’lar kullanılarak Şuşi’deki Ermeni Surp Amenapırgiç Kilisesi’nin (Kutsal Kurtarıcı Katedrali) bombalanmasıdır. Karabağ’ın yaklaşık 1.500 kültürel anıtı ve 19.000 müze örneği şu an tehlikede.”

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