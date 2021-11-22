Ermeni meşhur sinemacı “Yaşam boyu başarı ödülüne” layık görüldü

Amsterdam, 1988’den beri bir numaralı uluslararası belgesel film festivali olan IDFA’ya (Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali) ev sahipliği yapıyor. Her yıl uluslararası film programları, çok sayıda Avrupa ve dünya prömiyerinin yanı sıra festivalde çeşitli paneller, forumlar ve ustalık sınıfları da yer alıyor.

IDFA filmleri Amsterdam’daki birçok sinemada ve öncelikle tarihi Tushinsky sinemasında gösteriliyor. Yüz yıl önce Abraham Tushinsky’nin (Art Deco tarzında inşa edilmiş) çabalarıyla kurulan bu sinemada, festivalin ödülleri veriliyor. Bunların arasında, sinema alanına paha biçilmez katkılar için özel, yıllık olmayan bir “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” (“Life achievement award”) de var. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&pi=t.aa~a.1867113230~i.4~rp.4&w=688&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1637573073&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&psa=1&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2021%2F11%2F22%2FErmeni-sinema%2F220375&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1637572634117&bpp=3&bdt=3089&idt=3&shv=r20211111&mjsv=m202111110101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D0d02effbf0824843-22b08e34eacb002e%3AT%3D1637572633%3ART%3D1637572633%3AS%3DALNI_MYCnB5rTAZXT2Df4IAffM_iG3mMdQ&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=1935757519237&frm=20&pv=1&ga_vid=1526422779.1637572633&ga_sid=1637572634&ga_hid=2014029662&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=992&u_aw=1920&u_cd=24&adx=84&ady=1234&biw=1337&bih=901&scr_x=0&scr_y=0&eid=44754332&oid=2&pvsid=1720453961315715&pem=124&tmod=1926034565&eae=0&fc=1408&brdim=559%2C35%2C559%2C35%2C1920%2C25%2C1337%2C981%2C1337%2C901&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=Aj24Np5VGd&p=https%3A//www.ermenihaber.am&dtd=M

2021’de “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Ermenistan’a, doğrudan Artavazd Peleshyan’ın ofisine gidecek. 19 Kasım akşamı, festivalin yönetmeni Suriyeli yapımcı Orva Nirabia Tushinsky sinemasının salonunda, belgesel film şairi Peleshyan’ın sinema tarihindeki öneminden bahsetti.

Peleshyan’ın ödülü bizzat alması gerekiyordu, ancak sağlık sorunları nedeniyle kendisi etkinliğe katılamadı. Paris’teki Çağdaş Sanat Müzesi müdürü Herve Chandes ve yönetmen Andrei Ujika, ustanın yerine onun ödülünü almaya geldi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/11/22/Ermeni-sinema/220375