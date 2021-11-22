Definecilerin açtığı çukurda mahsur kaldılar

ABBAS ÇAKAR

Kocaeli’de bir mezarlıkta, defineciler tarafından açıldığı düşünülen çukura düşen 8 yavru köpek, vatandaşların ihbarı üzerine gönüllü itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Dilovası ilçesi Demirciler Köyü’nde bulunan Asri Mezarlık’ta, bir çukura çok sayıda yavru köpeğin düşerek mahsur kaldığı ve uzun süre yiyecek ve içecek bulamadıkları için ölmek oldukları ihbarı üzerine, bölgeye Mollafenari Gönüllü İtfaiye ekibi sevk edildi. Köpeklerin oldukça kötü durumda ve hareket edemediklerini fark eden itfaiye ekibi, hemen merdiven ile defineciler tarafından eski mezarlın bulunduğu bölgede açılan çukura inerek yavru köpekleri kurtardı. Yavru köpeklerin belediyenin veteriner ekiplerine teslim edileceği öğrenilirken, bölge sakinleri çukurların kapatılması gerektiğini ifade etti.

Sabah Gazetesi