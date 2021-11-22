Başrahip Tatul Anuşyan İçin ”Pazar Gününe Giriş” Duaları ve ”Can Yemeği”

Patriklik Makamı’nın Özel Kalem Müdürü, Ayinlerden Sorumlu Müdürü ve Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan’ın cenaze töreninin gerçekleştiği 18 Kasım Perşembe akşamı, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri tarafından, Patriklik kabul salonunda can yemeği (hokecaş) düzenlendi.

Yemekte Ana Taht Surp Eçmiadzin Katolikosluğu temsilcisi Başepiskopos Natan Hovhannesyan, Kilikya Katolikosluğu temsilcisi Episkopos Mesrop Sarkisyan, Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Patriklik ruhbanları, Merhum Başrahip’in kardeşleri, Merhum Başrahip’in tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan yakınları, Başrahip Tatul Anuşyan’ın görevli olduğu Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu başkanı Murat Öğer, Kilisenin baş diyakosu Setrak Davuthan ve Patrikhane çatısı altında kendisiyle çalışmış olan din adamları katıldılar.

Sevgi sofrası, Merhum Başrahip Tatul Anuşyan’ın ruhunun esenliği için söylenen dualarla başladı. Sonrasında, Patrik Hazretleri, merhum hakkında konuştu ve çalışmalarını Patrik olarak takdir etti. Sonrasında, sofrada bulunanlara teker teker söz verdi. Sofradaki herkes, en üst düzeydeki din adamlarından başlamak suretiyle, merhum hakkında samimi bir dille konuşma yaptılar ve çalışmalarını övdüler.

20 Kasım Cumartesi günü ise Merhum Başrahip Tatul Anuşyan için, uzun yıllardır din adamlığı görevini üstlendiği Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Riyasetinde “Giragnamudk” (Pazar Gününe giriş) duaları okundu.

Ayine, Merhum Başrahip Anuşyan’ın ailesinin yanı sıra, Ana Taht Surp Eçmiadzin Katolikosluğu temsilcisi Başepiskopos Natan Hovhannesyan, Kilikya Katolikosluğu temsilcisi Episkopos Mesrop Sarkisyan, Patriklik makamına bağlı Din adamları, diyakoslar, okuyucular, akrabaları, arkadaşları, öğrencileri, vakıf başkanları, yöneticileri, ve kalabalık halk topluluğu katıldı.

Okunan duaların ardından tören sonunda Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Ermenice vaaz verdi.

Vaazına, “Şükürler olsun Tanrım, şükürler olsun. Her şey için şükürler olsun”Sözleriyle başladı ve Surp Hovhan Vosgeperan’ın (Altın ağızlı Yuhanna) bu sözlerini yorumlayarak devam etti.

Yaşamının son iki yılında, yakalandığı amansız hastalığa rağmen kilisesine ve halkına son nefesine kadar nasıl hizmetkar olduğunu anlattı. Tüm bunlarla birlikte Tanrı’nın huzuruna eli boş gitmediğini açıkladı.

Merhum Başrahip Tatul Anuşyan’ı Kilise’ye verdiği hizmetlerden dolayı takdir etti. Konuşmasının sonunda Patrik Hazretleri, Merhum Başrahip Anuşyan’ın ailesine, din adamlarına ve tüm törene katılanlara baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Tören hep birlikte söylenen Rab’bin duası ile son buldu.

Törenin ardından Kilise’den çıkanlara helva ve kahve dağıtıldı. Ardından Kilise’nin Şirinoğlu salonunda, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Riyasetinde, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı yönetiminin hazırladığı can yemeğine geçildi.

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