Şirince’de sakin günler

Selçuk’un şirin mahallesi Tarihi Şirince Köyü kışın yaklaşmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Aydın’a yaklaşık 1 buçuk saat uzaklıkta bulunan İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı dünyaca ünlü Şirince Köyü, kışın yaklaşmasıyla en sakin günlerini yaşıyor. Milattan sonra 5. Yüzyıla kadar tarihlenen Şirince Köyü, doğası ve mübadele sonrası göç eden Rumlara ait evleriyle turistlerin gözde ziyaret noktalarından biri olma özelliği gösteriyor. Tarihi dokunun yanında köyün üzümlerinden elde edilen şaraplarla ünlenen Şirince, her yıl dünyanın birçok noktasından misafir ağırlıyor.

Mahallede bulunan 2 kilise, Aziz Nesin Matematik Köyü, şarap mahzenleri ve estetik görünümleri ile hiçbir evin diğerinin manzarasını kapatmayan Rum evleri, görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Kış mevsimi nedeniyle sakin günler yaşayan Şirince, turizm sezonunun kapanmasıyla daha çok yerli turistleri ağırlıyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte tarihi mahallede kahvaltı yaparak zaman geçiriyor.

https://www.aydinhedef.com.tr/sirincede-sakin-gunler-27541h.htm