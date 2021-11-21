ERMENİ KİLİSESİ EVRENSEL GENÇLİK KURULUŞU (HEHEM) TOPLANTISI İNTERNET ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİ

Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’nin takdisleriyle Ermeni Kilisesi Evrensel Gençlik Kuruluşu (HEHEM)’in çalışmaları pandemi süreci sonrasında yeniden hızlanmaya başladı. Bu bağlamda, 20 Kasım 2021, Cumartesi, internet ortamında HEHEM toplantısı gerçekleşti.

Patriklik Makamı adına Başrahip Zakeos Ohanyan’ın katıldığı Toplantıya A.B.D. Batı Yakası Ermenileri Ruhani önderi ve HEHEM ruhani gözetmeni Başepiskopos Hovnan Derderyan riyaset etti. Başepiskopos Hovnan, tüm katılımcılar adına, HEHEM’e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Katolik Hazretleri’ne teşekkür etti. Toplantının yöneticiliğini HEHEM Müdürü Üstrahip Tovma Khaçaduryan üstlendi. Toplantı esnasında, 2022 yılında gerçekleşecek toplantılar ve organizasyonları gündeme geldi.

Toplantıya katılanlar arasında Mısır Ermenileri Ruhani Önderi Episkopos Aşod Mınatsaganyan, Şam Ermenileri Ruhani Önderi Episkopos Armaş Nalbantyan ve Romanya Ermenileri Ruhani Önderi Episkopos Datev Hagopyan da yer aldı.

Tüm katılımcılar kendi ruhani önderliklerindeki faaliyetler hakkında konuşma fırsatı buldu. Bu bağlamda, Ermeni Kilisesi’nin dört önemli makamından birinin temsilcisi olması sıfatıyla, Başrahip Zakeos da kısa bir konuşma yaptı. Öncelikli olarak Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’ni ilettikten sonra, kısa kendisini tanıttı ve Patriklik Makamı’nın temsilcisi olarak görevlendirildiğini belirti.

Gündemin ana başlığı 6-10 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleşecek HEHEM İnanç Gezisi oldu. Öte yandan, katılımcı gençler, 2022 yılında Kutsal Kudüs Kenti’ne inanç ziyareti gerçekleşmesini, aynı zamanda Müron Takdis Töreni ve S. Eçmiadzin Katedrali’nin yeniden açılışı münasebetiyle gerçekleşecek törenlere de inanç gezisi organize edilmesini önderdiler. Öte yandan, internet ortamında bir dizi seminerin organize edilmesi önerildi. Diğer yandan, 2022 Nisan ayının başlarında, Kahire’de, Mısır Ermenileri Ruhani Önderliği’nin organizasyonuyla bir görüşme tertip edilecek.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/