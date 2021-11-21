Akillas Millas’ın Büyükada kitabının ikinci baskısı çıktı

Kitapta, Akillas Millas’ın koleksiyonundan bine yakın gravür, fotoğraf, çizimler yer alıyor.

Akillas Millas’ın Büyükada (Prinkipo, Ada-i Kebir) ikinci baskısı Adalı Yayınları’ndan çıktı.

1988’de Atina’da Yunanca basılan Prinkipo, Akillas Millas’ın yeni kaynak, doküman ve orijinal görseller eklemesiyle 2014’te Türkçe yayımlanmıştı.

Kitabın ikinci baskısı ise gözden geçirilerek yenilenmiş haliyle okurlara sunuldu.

840 sayfalık kitap kuşe kağıda tümüyle renkli basıldı. Kitapta, Akillas Millas’ın koleksiyonundan bine yakın gravür, fotoğraf, çizimler yer alıyor.

Akillas Millas kitabını şöyle anlatıyor:

“Bilgi ve belge biriktirme tutkum sayesinde zamanla oldukça zengin bir ‘Ada arşivi” oluşturdum. Belgeler, zabıtlar, eski kartpostal ve resimlerin yanı sıra, yok olmaya mahkum, yıkılmış, yıktırılmış, yıkılmaya terkedilmiş Ada’nın eski ahşap evlerini çizimlerimle canlandırmaya çalıştım. Her zamanki gibi sayfalarımı görsel malzeme ile desteklemeye bilhassa gayret ettim.

“Kitabın birinci bölümü Ada’nın antik ve Ortaçağ tarihçesi ile bin küsur senelik Bizans devri süresince Ada manastırlarında kapatılmış talihsiz prens ve prenseslerin, imparatorların gazabına uğramış sürgün saray aristokrasisinin ve keşişhanelerde tecrit edilmiş bunca din adamının öykülerini içeriyor. Fetih sonrası yüzyılların olaylarını, Ada ve Ada hayatını, Dersaadet’i türlü nedenlerle ziyaret etmiş olan seyyah, siyaset, din ve bilim adamlarının yazıları canlandırmaktadır.

“İkinci bölüm Kariye-i Rumiyan ya da Prinkipo’nun bilhassa son yüzyıllardaki görünümünü kapsamaktadır. Mahalle ve yörelerini, sokak ve meydanlarını, çarşısını, Ada evlerini, dini yapıları, yerli Adalı ve yazlıkçıları ile Ada hayatını içermektedir. Bir bakımdan son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş “yerleşik Ada kültürü” ile, o sık sık sorulan “Ada’nın Rumlar zamanı”ndaki döneminin öyküsüdür. Gerçeğe sadık kalarak canlandırmaya gayret ettim.

“Kitabın üçüncü ve son bölümü̈ Ada’nın tarihi manastırları ile civarlarındaki yöre ve mahallelerini kapsamaktadır: Metamorphosis Manastırı ile 19’ncu asırda gelişen Hristos Mahallesi, Antik Kariye ya da Batık Kilise Mevkii’ndeki Aya Nikola Manastırı ile, tarihi binaları son senelerde bilinçsiz bir restorasyona kurban edilen, Ada’nın anıtsal yapısı Aya Yorgi Kudunas Manastırı…”

(RT)

bianet