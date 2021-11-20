Tahrip olan kiliseyi “turizme kazandıralım” çağrısı

AA / Mehmet Olcay Tekin

MUŞ (AA) – Muş’ta tahrip olan Arak Kilisesi’ni ziyaret eden doğaseverler, kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.

1071 Alparslan Derneği (ALPDER) Başkanı Turgay Özlü ve doğaseverler, tarihi Arak Kilisesi’ni ziyaret etti.

Doğaseverlerle kiliseyi gezen Özlü, defineciler tarafından tahrip edilen kilisenin onarılarak turizme kazandırılmasını istedi.

Özlü, “Bir sivil toplum örgütü olarak burayı gezme fırsatı bulduk. Araştırmalarımız, tespitlerimizi yaptık. Kilise şu an harabe bir şekilde, bununda başlıca sebebi definecilerin ve bilinçsiz insanların kiliseyi tahrip etmesi. Bu tür yerlerin turizme kazandırılmasını istiyoruz.” dedi.

https://www.haberler.com/mus-ta-tahrip-olan-kiliseyi-turizme-kazandiralim-14542993-haberi/