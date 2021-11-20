İran’ın dış ticaretinde komşu ülkelerin payı yüzde 52

Bu yılın ilk yedi ayında ülkenin 54 milyar 812 milyon 450 bin 49 dolar değerindeki toplam dış ticaretinden 28 milyar 319 milyon 261 bin 305 doların 15 komşu ülke ile yapılan ticaret olduğunu belirten Latifi, toplam ticaret değerinin %52’sini komşu ülkelere ait olduğunu ifade etti.

Bu dönemde 15 komşu ülkeye 14 milyar 782 milyon 736 bin 454 dolar değerinde 47 milyon 885 bin 306 ton ağırlığında ihracat gerçekleştiğini kaydeden Latifi, ‘Irak 5 milyar 482 milyon 620 bin 293 dolar, Türkiye 3 milyar 397 milyon 278 bin 250 dolar, BAE 2 milyar 589 milyon 560 bin 48 dolar, Afganistan 1 milyar 125 milyon dolar ve Pakistan 655 milyon 154 bin 930 dolar ile komşu ülkeler arasında en çok ihracat yapılan ilk beş destinasyon olarak kayıtlara geçti’ diye konuştu.

Komşu ülkelerden yapılan ithalatla ilgili olarak Latifi, ‘İlk yedi ayda 27 milyar 738 milyon 623 bin 242 dolar değerindeki 23 milyon 580 bin 658 tonluk toplam ithalatın 13 milyar 536 milyon 524 bin 851 doları komşu ülkelerle yapıldı’ diye açıkladı.

Latifi, ‘BAE 8 milyar 595 milyon 520 bin 927 dolar ile İran’a ithalat yapan ülkelerin başında geliyor. BAE’nin ardından Türkiye 2 milyar 861 milyon 352 bin 671 dolar ile ikinci, Rusya 852 milyon 815 bin 904 dolar ile üçüncü, Irak 630 milyon 328 bin 217 dolarla dördüncü ve Umman 303 milyon 919 bin 310 dolarla beşinci sırada yer aldı’ değerlendirmesinde bulundu.

Latifi, ‘İran’ın bu dönemde 15 komşu ülkeyle olan ticaret dengesi 1 milyar 246 milyon 211 bin 603 dolar pozitif çıktı’ diye ekledi.

İran, Asya ve Ortadoğu’da yer alan bir ülke olarak Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Irak ile kara sınırı, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, BAE, Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve Kuveyt ile de deniz sınırına sahiptir.

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IRNA