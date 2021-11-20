İklim aktivisti Greta Thunberg’in grubu Atatürk’ü Hitler’e benzetti

İklim aktivisti Greta Thunberg’in Friday For Future grubu, Türkiye ayağının 10 Kasım Atatürk’ü anma paylaşımı nedeniyle Telegram sayfalarında bir tartışma başlatarak, 10 Kasım gönderisinin kaldırılmasını istedi.

Greta Thunberg’in kurduğu Fridays For Future grubu üyeleri Türkiye ayağının 10 Kasım Atatürk’ü anma paylaşımını eleştirerek bir tartışma başlattı.

Söz konusu 10 Kasım paylaşımı şu şekildeydi:

FFF’nin global Telegram grubunda gönderinin kaldırılması istendi. FFF Türkiye temsilciliği ise gönderiyi kaldırmayı kabul etmedi.

Grup Türkiye’deki temsilcilerinin 10 Kasım’da Atatürk’ü anmak için paylaştığı gönderiyi kaldırmasını isteyip Atatürk’ü Hitler’e benzeterek, Türklerin soykırım yaptığını savundu.

Bunun üzerine Fridays For Future’ın Türkiye temsilcileri Instagram’dan yaptıkları açıklamada, karşılaştıkları bu durumdan ötürü derin bir kırgınlık ve üzüntü duyduklarını ifade etti.

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