Bakan Ersoy: Vakıf seçimleri yönetmeliği Nisan sonuna hazır olur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy azınlık vakıfları seçim yönetmeliğinin önümüzdeki yılın Nisan ayı sonuna kadar hazır olacağını söyledi.

Azınlık vakıfları seçim yönetmeliği 2013 yılında dahi iyisi yapılacağı gerekçesiyle iptal edilmişti. Ancak aradan geçen 8 yılda yeni bir yönetmelik yayınlanmadığı için azınlık vakıfları yönetim kurullarını seçemiyor.

Konu azınlık kurumları ve sivil toplum temsilcileri tarafından çeşitli defalar hükümet gündemine getirildi ancak bugüne kadar genellikle “Çalışmalar sürüyor” yanıtı alındı.

Son olarak TBMM’de, Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmeleri sırasında HDP milletvekili Garo Paylan azınlık vakıflarının yapılamayan seçim sorununu gündeme getirdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu:

“Geçen sene geçici bir çözüm oluşturuldu ve kalıcı yönetmelik için de bir yıllık süre istenmişti. Bu süre dahilinde Nisan sonuna kadar bu yönetmelikle ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İçişleri Bakanlığımızla birlikte vakıf temsilcileri ve cemaat yetkilileriyle de görüşmeler başladı. Siz sorarsanız onlar da size teyit edecektir. Nisan sonuna kadar bu yönetmeliği çıkarıyoruz.”



Paylan konuyu gündeme getirirken şu ifadeleri kullanmıştı:



“Azınlık vakıfları seçim yapamıyor, yönetemiyorlar vakıflarını. Azınlık vakıfları seçim yapmasını neden engelliyorsunuz? Azınlık okullarına bütçe istedim, Sayın Başkan dedi ki: ‘Anayasa’ya aykırı, bütçe isteyemezsin.’ Niye? Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Yahudiler bu ülkenin yurttaşı değil mi? Biz vergi vermiyor muyuz? Biz askerlik yapmıyor muyuz? Bu adaletinize sığıyor mu? Azınlık vakıflarının hem seçimlerini engelleyeceksin hem destek vermeyeceksin. Ne istiyorsun? Yok olmasını istiyorsun.”

Azınlık vakıfları seçim yönetmeliği konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mart ayında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda da yer almış, Erdoğan planın 1 yıl içinde hayata geçirileceğini söylemişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26435/bakan-ersoy-vakif-secimleri-yonetmeligi-nisan-sonuna-hazir-olur