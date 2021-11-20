Aydın’da 1 yılda 8 bin tarihi eser ele geçirildi

Aydın’da, bu yıl içinde düzenlenen operasyonlarda toplam 8 bin tarihi eserin ele geçirilerek, müze müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yıl içinde düzenlediği operasyonlarda; sikkeden çeşitli metal objelere, toprak kaplardan takılara kadar toplam 8 bin tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler, sergilenmek üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Eserler arasında, 17 Kasım’da jandarmanın düzenlediği operasyonda ele geçirilen Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait altın, bronz ve gümüş toplam 791 sikkenin de bulunduğu belirtildi. Aynı operasyonda ele geçirilen sikkelerden 25’inin, yapılan inceleme sonucu taklit olduğu ortaya çıktı.

‘ÖNEMLİ KÜLTÜR MİRASINA SAHİBİZ’

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, 8 bin tarihi eserin müzeye teslimi ile ilgili, “Aydın medeniyetler tarihi bir kentidir. Cumhuriyet dönemine kadar çok geniş bir yelpazede önemli bir kültür mirasına sahibiz. Bunun bir neticesi olarak Aydın bölgemizde istenmeyen olaylarla karşılaştığımızda oluyor. Tarihi eser kaçakçılığı noktasında kolluk kuvvetlerimiz özellikle kritik bölgelerde 7/24 sahadalar. Sürekli operasyon halindeler. Bu anlamda Aydın’da tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyoruz. Bu yıl içinde tüm müzelerimize yaklaşık 8 bin tarihi eser yakalanan kaçakçılardan elde edilerek müdürlüğümüze teslim edildi. Bu açıkça bir başarının da net göstergesidir. Kolluk kuvvetlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vatandaşlarımız şüpheli gördükleri herhangi birini kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.

Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da “Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası’nda gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda ele geçirilen toplam 791 adet taşınır kültür varlığı müzemize teslim edildi. Yaptığımız ön incelemelerde Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait nitelikli eserlerin olduğunu ön raporumuzda yer verdik. Bunların kültür varlıkları olduğunu belirttik. Yakalanan kişilerinde suç işlemiş olduklarını rapor halinde jandarmaya sunduk. Yakalanan bu eserlerin 25’i taklit yani sahte olduğunu belirledik. Geri kalanların ise en az müzelik değerde olduğunun tespitini yaptık” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi