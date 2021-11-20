Ada lezzetleri

İDİL ÇİMRİN

Herkese merhaba, İdilika’nın Mutfağı’nda bugün Rum mutfağının en sevilen lezzetlerini bir araya getirdim.

Adalar ve İstanbul merkez olmak üzere yaşayan Rum mutfağının en önemli unsurları sebze ve balıktır. Su ve sebzenin bolluğu Rum mutfağını şekillendirmiştir. Çeşitli mezeler, balık pişirme usulleri de bu mutfağın en belirgin özellikler arasındadır.

Rum mutfağının temelinde ekmek yer alır. Boğaz’da balığın bereketlenmesiyle birlikte Rum mutfağına da balık girmeye başladı. Rum aşçılar gakos eşliğinde balık yemekleri yapıyor; yemeği patlıcan, midye ve kabağın yanında veriyorlar. Hem çok lezzetli hem de son derece pratik olan bu lezzetlere bir göz atalım, bakalım beğenecek misiniz?

KABAK KIZARTMASI

MALZEMELER

Dışı yeşil Girit kabağı

Un

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kabakları ince ince dilimliyoruz ve tuz serpip ovuyoruz. Suyunu salmasını bekliyoruz. Kabakları kağıt havlu üzerine yan yana diziyoruz. Kızartmadan önce unluyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz.

PEYNİRLİ SAGANAKİ

MALZEMELER

4 dilim hellim ya da Kars kaşarı

1 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Peynirleri önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa, sonra tekrar çırpılmış yumurta ve sonra tekrar galeta ununa bulayıp arkalı önlü kızartıyoruz.

PEKSİMADOS

MALZEMELER

Peksimet

Domates

Sarımsak

Zeytinyağı

Kapari

Beyaz peynir

Kalamata zeytin

YAPILIŞI: Peksimetlerin üzerine ezilmiş sarımsakları ve zeytinyağını sürüyoruz. Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp kalan kısmını minik minik doğruyoruz. Domatesi de peksimetin üzerine koyuyoruz. Üzerini ufalanmış beyaz peynir, kapari ve kalamata zeytin ile süsleyip servis ediyoruz.

Sabah Gazetesi