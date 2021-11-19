Rus futbol kulüpleri Mkhitaryan ile ilgileniyor

Rus kulüpleri, Ermenistan Milli futbol takımı ve İtalya’nın Roma’nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın hizmetleriyle ilgileniyor.

Uluslararası medya ajanslarının sunduğu bilgilere göre bu kulüpler arasında Spartak Moskova, CSKA Moskova ve Zenit St. Petersburg var.

Ermenistan Milli futbol takımı orta saha oyuncusu ve kaptanı Henrikh Mkhitaryan’ın kış transfer döneminde Roma’dan ayrılabileceği daha önce öğrenilmişti.

Ermeni orta saha oyuncusu Roma kadrosunda sahada çok az zaman geçirdiği için mutlu değil. Mourinho, Mkhitaryan’ı farklı bir pozisyonda görüyor, bu da ayrılmasının nedeni olabilir.

ERMENİ HABER AJANSI