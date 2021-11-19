Lavrov: Paşinyan ve Aliyev’in biraraya geleceğinden eminin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki olası bir görüşmeye atıf yaptı. Putin, Paşinyan ve Aliyev arasında önceki hafta bir üçlü konferans yapılması kararlaştırılmış, ancak bu görüşme gerçekleşmemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin bir araya geleceğinden emin olduğunu söyledi..

Bir soru üzerine üzerine konuya değinen Lavrov, muhabire yanıt verirken “Siz Kremlin’in konsensüs için fikir birliğine ihtiyaç var değerelendirmesine değindiniz. Söyleyebilirim ki bir konsensüse varmak için bir araya gelecek herkesin fikir birliği içinde olması gerekir. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğinden eminim”. dedi.

Dün Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin katılımıyla üçlü zirvenin bir aşamada gerekli olacağını, ancak bunun için tüm tarafların rızasının gerekli olduğunu ifade etti.

Peskov önceki hafta da üç lider arasında video konferans buluşması olacağını söylemiş ancak bu buluşma gerçekleşmemişti. Sonrasında ise 16 Kasım’da İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Ermenistan-Azerbaycan arasındaki en şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmanın sebebi hakkında iki taraf da birbirini suçlarken Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan’ın savaşı sonrası dönemde Ermenistan topraklarına düzeni biçimde sızdığını öne sürdü.

İkinci Karabağ Savaşı Rusya’nın öncülük ettiği ateşkes ile geçen yıl sona erdi ancak iki ülke arasında sınır başta olmak üzere çözülemeyen pek çok sorun var.

Agos