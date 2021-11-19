Kardashian Afganlı genç kadın futbolcuların ülkeden çıkışına yardım etti

Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinden sonra ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan bir grup genç kadın futbolcu, tahliye operasyonuyla İngiltere’ye götürüldü. Kim Kardashian, Tzedek Derneği ve Leeds United, Afgan genç kadın futbol takımının İngiltere’ye gelmesine yardım etti.

Yaşları 13 ile 19 arasında değişen futbolcular Çarşamba gecesi Pakistan’dan İngiltere’ye gitti.

Afganistan’ın gençlik geliştirme takımındaki kadın oyuncular, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden ve kadınların özgürlüklerini kısıtlamaya başlamasından sonra ülkeyi terk etmek için yola çıkmışlardı.

Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı ve kadın sporcuların tahliye çabalarına öncülük eden Khalida Popal, “Afgan kadın futbolcular ülkede tanınan isimler, ülkede onların faaliyetlerine karşı çıkan, spor ve eğitim faaliyetlerini durdurmak isteyen insanlar yüzünden hayatları büyük tehlikedeydi” dedi.

Genç kadınlar Pakistan’a ulaşmışlardı ancak İngiltere’ye gitmek için yardıma ihtiyaçları vardı.

Oyunculardan biri olan Narges, Sky News’e “Taliban bize ‘Kim olduğunuzu bilmiyoruz ama sınırı geçemezseniz burada hepinizi öldürürüz’ dediler” diye konuştu.

Leeds United, çoğu ülkenin yoksul ailelerden gelen oyuncuları desteklemek için harekete geçti

Daha önce Kabil’deki Yahudi cemaatinin bilinen son üyesinin Afganistan’dan ayrılmasına yardım eden, kar amacı gütmeyen bir ABD kuruluşu olan Tzedek Derneği, uçuşu organize etmek için devreye girdi.

Grubun kurucusu Haham Moshe Margaretten, ABD’de ceza adaleti reformu üzerinde birlikte çalıştığı, ABD Ermenileri’nden reality show yıldızı Kim Kardashian ile temasa geçti.

Margaretten, “Bir Zoom görüşmesinden sonra Kim’in tüm uçuşu finanse etmek istediğini belirten bir metin mesajı aldım” dedi.

Leeds United Kulübü’nün sahibi Andrea Radrizzani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün ilk bölüm yazıldı! Genç ekibi Afganistan’dan kurtarmak için yardım isteyen bir telefon aldığımda, nereden başlayacağımı bile bilmiyordum. Bugün İngiltere’ye uçtular. Bunun gerçekleşmesini sağlayan ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir gün Leeds United’da oynayacaklarını hayal edelim” dedi.

(SKY News)

Agos