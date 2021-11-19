İGC’den Arsuz protokolüne ziyaret zinciri…

Arsuz turizm’de sahiplenmeyi bekliyor!

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, Arsuz’da Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Emniyet Müdürü Hasan Gün ve Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven’i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam ziyaretinde Arsuz ilçenin genel durumu, Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde ilçenin güvenlik ile ilgili konuları, Belediye Başkanı Güven ziyaretinde ise turizm, sosyal ve kültürel alanda yapılan çalışmaları birinci ağızdan dinledi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar ve yönetim kurulu üyeleri, İskenderun ve Aruz’un birbirinden ayrılmaz iki ilçe olarak değerlendirdiklerini ziyaretlerde ifade ettiler. Gazetecilerin Belediye Başkanı Güven ziyaretinde ağırlık Arsuz’daki kazı çalışmalarında Kutsal Havariler Kilisesi (6.yy.)’nin ülke turizme kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz’u çok sevdi

Samimi ve güler yüzüyle konuklarını karşılayan Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Arsuz ile ilgili sohbet etti. Arsuz’un tarihi ve turizm açısından önemli bir merkez olduğunda ortak görüşlerini dile getiren Kaymakam Gökpınar ve İGC Başkanı Diyap Atar, “ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile kurumların uyum içerisinde çalışması ilçeye önemli katkılar sağlayacaktır” dediler.

Emniyet Müdürü Gün ile gündem Güvenlik

Arsuz Emniyet Müdürü Hasan Gün’ü makamında ziyaret eden İGC Yönetimi, ilçe ile ilgili bilgi aldı. Başkan Diyap Atar, güvenlik ve huzurun sağlanmasında Emniyet güçlerinin özverili çabalarının taktır topladığını belirtti. Kazaların ve istenmeyen asayiş olaylarının önlenmesi hususunda Arsuz Emniyet Müdürlüğünün özverili çalıştığını belirten Emniyet müdürü Gün, trafik kazalarına karşı herkesin dikkatli olmasını istedi.

“Arsuz turizme sıkı sıkı sarılıyor”

İGC’nin son ziyareti ise Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven’e oldu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde çocuklara yönelik düzenlenen kukla şov etkinliğini İGC Başkanı Diyap Atar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izlemelerinin ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Arsuz’un festival ve şenliklerle anılması ve ilçenin turistik açıdan atılım sağlamasında öncülük yapacak projeleri yaşama geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Asaf Güven, Arsuz’un turistik bir ilçe olduğunu hatırı sayılır tarihi ve doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek Arsuz’un Arpaçiftlik Mahallesi’nde yakın zamanda yapılan kazı çalışmasında 6’ncı yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntılarının Arsuz’un tarihine ışık tutacağını turizm açısından da ilçeyi çok iyi yerlere taşıyacağını söyledi. Roma dönemine ait Kutsal Havariler Kilisesine ait kalıntıların güz yüzüne çıkartılması ve ülke turizmine katkı sağlamasını bekliyoruz. Mezarlar, iskelet ve mozaik kalıntıları ile harika bir yer. Burası çok önemli bir kazı merkezi olarak değerlendirilmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan, Hatay Valiliğimizden bu konuda daha çok destek bekliyoruz” dedi.

https://8gunhaber.com/haber/53828/igcden-arsuz-protokolune-ziyaret-zinciri.html