HDP’li Paylan’dan Bakan Ersoy’a: Kiliseler satılığa çıkarılıyor niye müdahale etmiyorsunuz?

İnternetten satılığa çıkarılan kiliseleri hatırlatan HDP’li Garo Paylan, Bakan Ersoy’a “Niye müdahale etmiyorsunuz?” diye sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “’5 bin yıllık Urartu tarihi üzerine tuvalet yapılmış’ diyorum, siz ‘sondaj’ diye yanıt veriyorsunuz. Orada insan kemikleri var. Tuvalet yapılıyor. Üç, dört yıldır da yıktıramıyorum” dedi. İnternet sitelerinde Bursa ve Mardin’de bulunan iki kilisenin satıla çıkarıldığını hatırlatan Paylan, “Dünyanın herhangi bir yerinde satılık cami görseniz ayağa fırlar Türkiye, ben de ayağa fırlarım. Niye müdahale etmiyorsunuz?” diye sordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinde HDP adına Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan söz aldı. Paylan şöyle konuştu:

“Mekanın sahibi biziz’ diyemiyorsunuz… Her şey tekli inanç üzerine kurulu”

Dünyanın neredeyse tamamını gezdim, Türkiyem kadar güzel bir ülke görmedim ama hak ettiğimiz potansiyeli ortaya koyamıyoruz, hak ettiği değeri verseniz emin olun çok daha büyük sonuç olur. Turist başı gelirde nal topluyoruz. 12 bin yıllık bir tarihin mirasçılarıyız, ama siz bunun farkında değilsiniz. Öyle bir tarih anlatıyoruz ki sanki Romalılar uzaydan gelmişti medeniyet kurmuştu, sanki ilk parayı basan Lidyalılar bizim değildi, sanki Noel Baba bizden değil, Antalyalı milletvekillerimiz burada, biz onların torunları değilmişiz gibi davrandığınız için turizmde de nal topluyorsunuz. ‘Mekanın sahibi biziz’ diyemiyorsunuz. ‘Bizans da Selçuklu da Osmanlı da Urartu da bizim’ diyemiyorsunuz. Çünkü her şey tekli inanç, tek din, tek dil üzerine kurulu.

“5 bin yıllık Urartu tarihi üzerine tuvalet yapılmış”

‘5 bin yıllık Urartu tarihi üzerine tuvalet yapılmış’ diyorum, siz ‘sondaj’ diye yanıt veriyorsunuz. Orada insan kemikleri var. Tuvalet yapılıyor. Üç yıl dört yıldır da yıktıramıyorum. Elinizle eşeleyin insan kemiklerini ortaya koyabiliriz. Bakanlığınız politikası bu yönde değil. Politikalarınız sonucu. Bursa’da satılık kilise. Kelepir. Siz alabilirsiniz Sayın Bakan. Mardin’de satılık kilise… Dünyanın herhangi bir yerinde satılık cami görseniz ayağa fırlar Türkiye, ben de ayağa fırlarım. Sahibinden.com’a giren satılık kilise ilanlarını görüyorsunuz. Niye müdahale etmiyorsunuz? Onu bir ganimet gibi satılacak mal gibi görüyor.

“Kiliseye neden kilise diyemiyorsunuz”

Bu kilisede babaannem vaftiz olmuş. Kilisede neden haç işareti yok. Neden ‘kültür merkezi’ diyorsunuz, restore ediyorsunuz. Niye sormadan kiliseyi kültür merkezi yapıyorsunuz? Kiliseye neden kilise diyemiyorsunuz. Ezan sesi ile çan sesi birlikte olurdu. Neden olmuyor? Kilisede mangal partisi yapılıyor. Duyuruyor, yapıyor. Bu bilinçsizliğin bir eseri.

“Üç kuruşluk altın bulacak diye dinamit koyacak”

Ben esnaftım. Herkes bana harita getiriyordu. ‘Burada define varmış, Ermenice yazıyormuş, sen bir bak.’ Üç kuruşluk altın bulacak diye dinamit koyacak bir zihniyet var. Pek çok Müslümanlaşmış Ermeni ve Rum var. Bu bilinç, ortada yok herkesi tek kimliğe taşıyorsunuz.

“Biz vergi vermiyor muyuz?”

Biz vergi vermiyor muyuz, biz askerlik yapmıyor muyuz? Azınlık vakıfların hem seçimlerini engelleyeceksin hem destek vermeyeceksin. Ne istiyorsun? Yok olmasını istiyorsun.” (ANKA)

T24