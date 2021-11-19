Gürcü Türkoloji Profesörü, TRT dizisine tepki gösterdi: Tamamen saçmalık

TRT’nin ‘Alparslan Büyük Selçuklu’ dizisinde tarihi gerçeklerin yanlış anlatıldığını belirten Türkolog Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia, “Ben TRT’nin Gürcü halkına bir özür borcu olduğunun kanaatindeyim” dedi. Prof. Dr. Tsurtsumia, dizide Gürcü komutan Liparit ile ilgili verilen bilgilerin ‘tamamen saçmalık’ olduğunu dile getirdi.

Tiflis Tamar Mepe Üniversitesi’den Türkolog Prof. Dr. Zaza Tsurtsumia, TRT’nin ‘Alparslan Büyük Selçuklu’ dizisinde Gürcü tarihini yanlış lanse ettiğini belirtti.

Tsurtsumia, gurcuhaber.com sitesinde yer alan yazısında, “TRT Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. bölümünde Gürcü komutan Liparit’i aşağılayan, tekme tokat atarak bir vahşi Türk düşmanı zeka yoksunu hayvan gibi gösteren dizi yapımcıları kınıyorum” dedi.

TRT’nin Gürcü halkını aşağılamasından rahatsız olduğunu dile getiren Tsurtsumia, kanalın Gürcülere özür borcu olduğunu savunarak yazısında şu ifadeleri kullandı:

“KENDİ SULTANLARINA DA HAKARET EDİYORLAR”

“Alparslan 2. bölümünde Gürcistan Prensi diye adlandırılan Liparit gerçekten 1048’de Pasinler Savaşında Türklere esir düşmüş ancak, dizide saçmaladığı gibi Liparit’e köle muamelesi yapılmamış, aşağılanmamıştır. Tam tersine Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey Liparit’e saygı ile davranmış, yıllarca bir dost olarak yanında tutmuş ve sonunda serbest bıraktığında bir hazine verip Bizans’a elçi olarak göndermiş.

Tarihi gerçek bu!

Bunu Türkiye tarihini, Selçuklu tarihini az çok bilen bilir. TRT dizisinde ise ısrarla Gürcistan prensi diye adlandırılan bu Gürcü komutana tekme tokat atıp aşağılıyor bir hayvan gibi davranıyorlar. Üstelik Bizanslıların O’nu infaz ettiğini de gösteriyorlar ki, bu tamamen saçmalıktır. Bu diziyi yapanlar Gürcü Lıparit’e cömert ve şerefli davranan kendi Sultanlarına da hakaret ediyorlar aslında.

Ben TRT’nin Gürcü halkına bir özür borcu olduğunun kanaatindeyim.”

BirGün Gazetesi