Ermenistan ve Azerbaycan satranç takımları arasındaki maç berabere sonuçlandı

Slovenya’da düzenlenen Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası’nın 6. turunda Ermenistan takımı, Azerbaycan takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2:2 bitti.

Gabriel Sargsyan (2664) Shahriyar Mammadyarov (2765) ile, Hayk Martirosyan (2624) Teimour Rajabov ile(2763) ve Samvel Ter-Sahakyan (2615) Nijat Abasov (2634) ile berabere kaldılar.

Robert Hovhannisyan (2622) ve Rauf Mammadov’un (2673) maçlarında siyahlarla oynayan Ermeni büyükusta yarım puan aldı.

Her iki takımın da 9 puanı var ve şu anki durumuyla 2’inci, 3’üncü sırayı paylaşıyorlar.

Lider 10 puanla Rusya.

ERMENİ HABER AJANSI