Ermenistan Başbakanı: “Ermenistan kendi güvenliğini tehdit eden ciddi risklerle karşı karşıya”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetler Arası oturumunda Ermenistan’ın kendi güvenliğini tehdit eden ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Paşinyan “Değerli meslektaşlarım, maalesef bugünkü oturum ülkemiz için gergin bir ortamda gerçekleşiyor. Bir yıl önce Hükümetler Arası Konseyin sıradaki oturumuna katıldığımızda olduğu gibi bugün de Ermenistan güvenliğini tehdit eden ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Bölgemiz, ne yazık ki insan kayıplarına yol açan yeni bir gerilim aşamasına girdi.

Ülkemizin toprak bütünlüğünü ve 9 Kasım 2021 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü açıklamalarda varılan anlaşmaları bozmaya yönelik askeri provokasyonlardan Azerbaycan sorumludur.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI