Ermeni cemaatinden Başrahip Anuşyan’a veda

İstanbul’da tedavi gördüğü Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 14 Kasım’da hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı ve Başrahip Tatul Anuşyan (55) için dün Kumkapı’daki Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan’ın yönettiği törende İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu temsilen yardımcısı Hüseyin Aksu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hazır bulundu. Ermeni cemaati üyeleri, kilise ortasında katafalka konan Başrahip Tatul Anuşyan’ın cenazesi başına giderek gözyaşı döktü. Beyoğlu’nda yaşayan Anuşyan’ın komşuları ve dostları da törene katılarak dua etti. Törenin ardından Anuşyan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. ‘BU TOPRAĞIN İNSANIYDI’ Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan törenin ardından yaptığı konuşmada, “Bu toprağın insanıydı. Biz Ermeniler kimliğimizde üç şeyi barıştırmış insanlarız. Başrahip bu üç şeyi kendi hayatında çok güzel sentezledi. Biz etnik Ermeniyiz, dinimiz Hıristiyan, Türkiye vatandaşlarıyız. Hiçbirini birbirinden ayırmayız” dedi. Hürriyet Gazetesi