Bu hafta biamag’da

biamag’da bu hafta müzik, sinema, resim, göç, tarih ve bolca kitap var.

Evrim Kepenek, Feminist Podcast’ler serisinde bu hafta Feminist Güzergah’ın yapımcısı ve sunucuları Şeriban Alkıç ve Kübra Derin ile söyleşti.

Arif Şentek, doğup büyüdüğü memleketi İstanbul’dan sürülen, yetenekli ve Akademili kadın ressam İvi Stangali’yi hatırlattı.

Amsterdam’daki 34. IDFA’nın belgesellerinde Naziler’in güdümündeki soykırım, Yahudi kimliği, İsrail’in icraatı, Filistin’e dayatılanlar ve daha birçok olgu muhalif ruhlu sinemacıların sorgulayıcı gözünden aktarılıyor: Murat Türker yazdı.

Mustafa Sütlaş, Majak Toşikyan’ın yaşamöyküsünü yazıya geçiren Vercihan Ziflioğlu’nun “beni benimle bırak” kitabından ilhamla Ermeni sanatçının yaşamındaki köşetaşlarından bahsetti.

Şeyhmus Diken, “Feriha, halk arasındaki yaygın bilinen adıyla; Ferho ya da Ferhê gidenlerin götürmeyip arkalarında bıraktıkları surlu memleketin son Yahudisiydi” dediği Feriha’nın mezarını arama yolculuğunu anlattı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) düzenlediği Salgın Sonrası Dönemde İnsan Hakları Gündemi Sempozyumu’nda sunulan bildiriler kitaplaştırıldı. Kitaptan, Nilgün Toker imzalı “İyiyi istemeye cesaret etmek” başlıklı sunumu yayınlıyoruz.

Ganime Gülmez, Almanya’ya işçi göçünün 60. Yılında, bu göçü anlatan Molla Demirel’in yeni kitabı, “Göç-İş-Ütopya / Bilim, Sanat ve Yazın İnsanlarımızın Gözüyle Avrupa’ya Göçün 60 Yılı” ile ilgili yazdı.

Tuğçe Yılmaz, yazar Selim Erdoğan’ın son romanı “Sabotaj”da distopya ile gerçekliğin nasıl birbirine geçtiğini anlattı.

Nilgün Öztunalı, tutuklu siyasetçi, şair, ressam ve yazar Selahattin Demirtaş’ın son kitabı, Efsun’u, yazıldığı koşulları, dayanışmayı yazdı.

Yakın İlişkiler’den Berfin Gülbahçe, toksik ilişkilerden nasıl kopabileceğimizi yazdı. (AS)

bianet